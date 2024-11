Cossato in lutto, è “andato avanti” l'Alpino Giulio Canepa: il ricordo delle penne nere (foto di repertorio)

Alpini di Cossato e Quaregna in lutto per la morte di Giulio Canepa, mancato in queste ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 72 anni.

A ricordarlo le penne nere sui social: “Il gruppo si unisca al dolore dei familiari dell'Alpino Giulio Canepa che troppo presto è andato avanti”. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Domus, si svolgeranno in forma civile e avranno luogo a Cossato domani, alle 15, nel piazzale del cimitero.