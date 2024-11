A Zimone la Castagnata Alpina, presente anche la Stecca dell'Adunata

Ieri, domenica 10 novembre, il Gruppo Alpini di Zimone ha organizzato in paese la tradizionale Castagnata Alpina.

“Complice anche il meteo, è stata una bellissima giornata dove sono venuti a trovarci amici anche oltre provincia oltre che i nostri compaesani, che ancora una volta ci hanno fatto capire che il nostro lavoro e la nostra presenza nel nostro comune sono molto importanti – spiegano le penne nere - In più è stata un'occasione concreta per ammirare e fotografare la Stecca dell'Adunata Nazionale degli Alpini, che per l'occasione è stata esposta al pubblico, il quale ha molto gradito. La Stecca dell'Adunata Nazionale degli Alpini ha dimensioni decisamente più grandi e contiene l'incisione dei nomi di tutte le città che hanno organizzato l'Adunata Nazionale degli Alpini”.