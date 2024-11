Biella, brucia asciugatrice in un appartamento: scatta l'allarme in serata FOTO

Attimi di preoccupazione in via Trento, a Biella, dove è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento.

È successo poco prima delle 18.30 di oggi, 10 novembre: stando alle informazioni raccolte, un'asciugatrice avrebbe cominciato a bruciare per cause in fase di accertamento. I residenti si sono subito accorti e hanno immediatamente lanciato l'allarme. In breve tempo, sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata.