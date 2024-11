Treni per Biella, Verzella su elettrificazione, investimenti e scadenze.

Riceviamo e pubblichiamo:

‹‹In Consiglio regionale, la Commissione Trasporti di mercoledì 6 novembre ha visto schierati in audizione i vertici operativi piemontesi di Rfi e Trenitalia. Un’occasione a disposizione per approfondire anche temi e problematiche relativi alle criticità del trasporto ferroviario di collegamento tra Biella e Torino, e in previsione dell’attesa elettrificazione della tratta Biella-Novara.

A fronte di un aumento generale del 30% delle interruzioni sui percorsi, rispetto allo scorso anno, oltre a descrivere sommariamente i modelli operativi per la manutenzione sono state annunciate maggiori assunzioni per porvi parziale rimedio. Cantieri e interruzioni che incidono quotidianamente sui ritardi della tratta Torino-Milano e coinvolgono anche i pendolari biellesi.

Dopo l’illustrazione degli investimenti previsti a livello regionale, la vasta materia e le problematiche così diffuse sull’intera regione hanno reso difficile, per questione di tempo, la possibilità di interrogare sia Trenitalia che Rfi su temi più specifici relativi ai territori, rimandando a una nuova convoca della Commissione per il mese di dicembre nella quale rispondere alle domande formulate dai consiglieri presenti.

Tre le domande poste dalla Consigliera Verzella ai vertici di Trenitalia e Rfi sulle criticità puntualmente e costantemente sollevate dai pendolari biellesi:

1. “Da anni si parla di elettrificazione della tratta Biella-Novara e della necessità di farlo sulla base di un modello di esercizio possibile sulla direttrice Biella-Novara-Milano, che coniughi utilizzo di treni sostenibili e velocità di collegamento. Nel remoto 2018 erano stati stanziati i soldi per la progettazione: di fatto non ancora iniziata, o solo agli inizi. A quale modello di esercizio futuro definito dalla Regione Rfi fa riferimento? Quali sono i tempi dei relativi investimenti – conseguenti al modello - per rendere possibile ed efficace l’elettrificazione?”

2. “È evidente che il nodo di Torino è oggetto delle più grandi attenzioni per renderlo capiente ed efficiente. Può Rfi indicarci le date in cui saranno disponibili le tracce aggiuntive necessarie per effettuare i servizi diretti cadenzati tra Biella e Torino?”

3. “Può Rfi rendere noti gli interventi, e i relativi tempi di realizzazione, che sta mettendo in atto per eliminare i guasti ricorrenti alle linee: sostituzione di passaggi a livello; sostituzione dei cavi per sistemi di segnalamento?”››

Emanuela Verzella, Consigliera Regionale del Partito Democratico