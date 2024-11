Mongrando: Incidente autonomo nella notte, in corso esami tossicologici sul conducente

Pare viaggiasse sotto effetto di alcool l'uomo che questa notte è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Mongrando. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per gli esami necessari a stabilire l'eventuale tasso alcolemico che nel caso fosse positivo costerà al conducente una denuncia.