Bonprix TeamVolley cerca la vittoria esterna, l'ostacolo è Milano

Perfette in casa, ma ancora a bocca asciutta in trasferta. Il percorso nel campionato nazionale di Serie B2 del Bonprix TeamVolley ha finora mostrato due facce opposte, sebbene le partite a Moncalieri e Alessandria fossero senza dubbio proibitive. Sabato alle 21 – al PalaViscontini di Milano – le nostre ragazze sfideranno la Tea Consulting Viscontini Volley. Lombarde che hanno aperto la stagione con due netti ko, a cui hanno però fatto seguito due vittorie di cui l’ultima al tie-break.

Il commento di coach Fabrizio Preziosa: «Una squadra da affrontare con tutti i riguardi del caso. Da quello che abbiamo potuto capire sono pericolose, anche perché non sappiamo quale versione affronteremo. Domenica contro Pavia hanno fatto molta fatica nei primi due set, persi nettamente; poi hanno cambiato completamente registro ribaltando la partita, per di più in trasferta. Difendono molto bene, soprattutto con le centrali. Una squadra giovane, con gli alti e bassi tipici di quell’età, che sono stati veramente bassi ma anche veramente alti. Dovremo fornire una prestazione precisa, ordinata ed equilibrata: con un numero molto basso di errori e una grande qualità. Prepariamo una sfida tosta, contro una squadra che arriva entusiasta e con l’umore alle stelle. Non abbiamo ancora vinto in trasferta: ci sono tanti dettagli da curare. Il pericolo è dietro l’angolo ma ci stiamo lavorando. Vogliamo altri punti».

Aggiunge l’opposto Vanessa Filippini: «Siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo avuto finora nelle partite in trasferta, ma siamo determinate a cambiare rotta. La gara di sabato a Milano rappresenta per noi un'opportunità importante per dimostrare il nostro valore anche lontano da casa. Stiamo lavorando duramente per migliorare, nonostante i risultati non ci abbiano ancora premiato: crediamo di poter fare la differenza, con la giusta concentrazione e il giusto equilibrio. Nulla ci sarà concesso dagli avversari, ma siamo pronte a dare tutto in campo per sbloccarci e portare a casa un risultato positivo».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

SERIE B2

Sabato 9/11, ore 21. PalaViscontini di Milano

Tea Consulting Viscontini Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY

PRIMA DIVISIONE

Domenica 10/11, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Fortitudo Volley Occimiano Blu

UNDER18 ECCELLENZA

Sabato 9/11, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – San Rocco Volley

UNDER16

Domenica 10/11, ore 10.30. Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley Bianca – DE MORI TEAMVOLLEY

UNDER14

Sabato 9/11, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Volley Gattinara

UNDER13 Sabato 9/11, ore 14.

Palasport di Lessona (BI) CONAD TEAMVOLLEY – San Rocco Volley