Biella, nuovi spazi per il luna park di Natale

Anni fa si trovava nei pressi di piazza Vittorio Veneto, dopo si è spostato in piazza Duomo. Quest'anno il luna park di Natale in città avrà una nuova location: troverà spazio tra via Arnulfo e via Garibaldi.

In particolare saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati (veicoli organizzazione evento) e il divieto di transito ad eccezione dei veicoli in ingresso e uscita dal parcheggio privato della Biverbanca e i veicoli degli organizzatori nell'area di sosta ricompresa tra tra via Arnulfo e via Garibaldi e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Arnulfo fr 8, primo stallo di sosta a pagamento lato ingresso parcheggio.

Da quando? I lavori della posa inizieranno i 2 dicembre. I divieti entreranno in vigore dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 2 dicembre al 16 gennaio.