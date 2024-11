Fuoristrada, stagione positiva nel Trofeo Italia per Serena Rodella FOTO

Si è concluso il Trofeo Italia Sparco 2024 che ha visto protagonista Serena Rodella, a bordo della sua Mini TDI, con risultati di tutto rilievo che la portano a fine anno sul terzo gradino del podio.

Ottimo lavoro svolto da F POWER, Tecnology Solution, CF Promotion e Carrozzeria Bonino che hanno messo in pista un mezzo sempre perfetto. Numerose novità sono state testate in corso di svolgimento del campionato sempre con risultati positivi. Chiuso il capitolo Trofeo, la driver si sta preparando alla trasferta in terra sarda per prendere parte alla cronoscalata di Tandalo.