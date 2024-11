Biella: Motociclista in ospedale dopo lo scontro con un'auto - Foto Baù per newsbiella

Poco fa, intorno alle 15, i sanitari del 118 hanno soccorso un motociclista rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto nella rotonda tra corso Europa e via Candelo.

Dopo le prime cure sul posto l'uomo, un 28enne, è stato condotto in ospedale in codice verde, per gli accertamenti sulle condizioni.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per regolare il traffico.