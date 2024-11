Candelo, il Ricetto è ora parte di un museo virtuale

Il Ricetto di Candelo è ora parte di un museo virtuale. Lo annuncia il Comune in una nota stampa: “Il progetto MU.DI., il Museo Virtuale de I Borghi Più Belli d’Italia, è un hub culturale a livello nazionale che riporta in primo piano le specificità dei territori e le loro espressioni della cultura e dell’arte. Qui potrete trovare tutte le immagini inviate dai borghi membri dell'associazione ed è possibile esplorare le stanze di ogni regione come in un vero museo”.