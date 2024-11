AMA Biella, 10 anni di Palestra della Momoria, gli interventi del convegno

Per celebrare i 10 anni di uno dei suoi progetti più rilevanti, della Palestra della Memoria, AMA Biella ha organizzato un convegno a Città Studi venerdì 27 settembre. Sul canale YouTube di AMA Biella è possibile trovare la playlist con tutti gli interventi dei relatori che hanno partecipato al convegno. All'evento hanno partecipato un centinaio di persone, in particolare operatori della sanità e dell'assistenza.

Questi i link ai singoli interventi:

- Nicola Vanacore, direttore Osservatorio Nazionale Demenze dell'Istituto Superiore di Sanità

Il Piano Nazionale Demenze e l'effetto sull'epidemiologia: il futuro fa sperare

https://youtu.be/tZEWK1BnB-4?si=HbvlvYy07r6BfF_f



- Massimiliano Massaia, dirigente medico Città della Salute Torino

Invecchiare senza demenza: è possibile modificare la storia?

https://youtu.be/0DHhM_xA06w?si=c3htw-MsZhK0fSWp



- Alessandro Bonansea, direttore Servizio Psicologia Clinica ASL Torino 3

Le terapie non farmacologiche nella prevenzione e cura delle demenze

https://youtu.be/S5TZ_UW2ST4?si=0wv81gTteLFGrqkg



- Cecilia Noviello, specializzanda SCU Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Geriatria Torino

Il disturbo soggettivo di memoria

https://youtu.be/kzOu4Geldwo?si=zppR1LNvoCNRcxpv



- Vito Marinoni, direttore Geriatria e Lungodegenza ASL Biella

Il CDCD e Centro della Memoria dell'ASL Biella: attività e risorse

https://youtu.be/VKt40ZYdISo?si=KUR2v6JNzr5dYZSC



- Roberta De Martis, psicologa centro Mente Locale AMA Biella

La Palestra della Memoria in un racconto

https://youtu.be/TLQjc3B9_U4?si=AwVigUhkaATLlAb9



- Piero Secreto, direttore presidio ospedaliero riabilitativo San Maurizio Canavese

Il PSDTA per fermare la deriva dei CDCD delle ASL piemontesi

https://youtu.be/mCsby8_-c7o?si=j8z7VQq_XI-XJW7O



- Franco Ferlisi, presidente AMA Biella

Dieci anni di Palestra della Memoria: come è stato possibile

https://youtu.be/Gc0OttphSIg?si=kZVO00NaPh6wAJ1b



Qui il link alla playlist completa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWBk5lDUMQOWJ5ReYxM0RlmH1LpoW7HDQ