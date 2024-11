Elisa Givonetti, successi nell'Enduro e anche nello studio: auguri dottoressa!

Trofeo KTM nel 2020, gli assoluti oltre al Six Days enduro nel 2021 con la maglia azzurra nella squadra nazionale e ora la laurea.

Congratulazioni a Elisa Givonetti, che in questi giorni è diventata dottoressa con laurea triennale in Biotecnologie a Novara, e che ora non si accontenta e prosegue con la magistrale.

"Siamo molto contenti in famiglia - commenta il papà Ennio - . L'abbiamo fatta andare a scuola addirittura a 5 anni in modo che non restasse indietro se le fosse capitato di perdere un anno, ma non è stato necessario. E' una ragazza in gamba che si è sempre impegnata e ci ha sempre regalato tante soddisfazioni. Grazie Elisa, continua cosi!"