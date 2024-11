Ginnastica, altro weekend da protagoniste per Pietro Micca

Ancora un weekend di gare da protagonista per l’artistica di Pietro Micca che domenica 3 novembre a Torino ha affrontato la prova individuale del Campionato d’Eccellenza.

Torna a gareggiare dopo due anni di stop Arianna Bottigella che riesce a conciliare i suoi impegni di aspirante tecnico con gli allenamenti, per portare a casa una quarto posto con il miglior punteggio al volteggio e il secondo al corpo libero.

In categoria Junior 1, per la prima volta nel livello avanzato, Cloe Ceglie (grazie alla duratura collaborazione con la Ginnastica Baveno) si mette al collo la medaglia d’oro ed è vittoria anche per Federica Destefanis che gareggia in LE base categoria senior 1, portando in gara i nuovi elementi studiati nel duro lavoro estivo.