Guida Michelin 2025: confermato il Patio di Pollone

La Guida Michelin compie 70 anni e assegna le Stelle 2025.

In totale in Italia sono 69 le Stelle Green, 341 le Stella, 38 i Due S stelle e 14 i Tre stelle.

I premiati del Piemonte



In Piemonte, per la prima volta ricevono l'ambita prima Stella: il Canavacciuolo Le Cattedrali di Gianluca Renzi ad Asti, Canavacciuolo Lacqua by the Lake di Gianni Bertone a Pettenasco a Novara.

Mentor Chef Award ad Antonino Canavacciuolo per Villa Crespi sul Lago d’Orta a Novara.

Tra i nuovi premiati di Passion Dessert l’Enoteca di Davide Palluda a Canale e Coltivare di Luca Zecchin a La Morra.

Un nuovo ristorante riceve la Stella verde, dedicata a una cucina più sostenibile: Locanda La Raia Mirko Natali e Tommaso Arrigoni a Gavi.

Nessun nuovo Due Stelle e Tre Stelle in Piemonte. Mantengono le due stelle l’Antica Corona Reale di Cervere (Cn), La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti di Serralunga d'Alba (Cn) e Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini di Penango. Le Tre Stelle restano a Villa Crespi sul Lago d’Orta a Novara e a Piazza Duomo ad Alba.

I ristoranti con Una Stella in Piemonte



Alba - Locanda del Pilone

Asti - Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Canale - All'Enoteca

Domodossola - Atelier

La Morra - Massimo Camia

Monforte d'Alba - Borgo Sant'Anna

Monforte d'Alba - FRE

Orta San Giulio - Andrea Monesi - Locanda di Orta

Pettenasco - Cannavacciuolo by the Lake N

Pinerolo - Zappatori

Piobesi d'Alba - 21.9

Pollone - Il Patio

Priocca - Il Centro

San Maurizio Canavese - La Credenza

Santo Stefano Belbo - Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga d'Alba - Guidoristorante

Soriso - Al Sorriso

Tigliole - Ca' Vittoria

Torino - Andrea Larossa

Torino - Cannavacciuolo Bistrot

Torino - Carignano

Torino - Condividere

Torino - Del Cambio

Torino - Magorabin

Torino - Piano35

Torino - Unforgettable

Torino - Vintage 1997

Treiso - La Ciau del Tornavento

Venaria Reale - Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante - Nazionale

La Guida Michelin 2025 completa è disponibile sul sito: www.guide.michelin.com