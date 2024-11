Denunciato il "Fleximan" del Canavese, aveva distrutto 2 autovelox a Ivrea: il presunto autore è biellese

A seguito di una lunga e complessa indagine è stato individuato il “Fleximan” del Canavese, il presunto autore dei danneggiamenti agli autovelox installati nel comune di Ivrea.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando nel febbraio 2024, i due autovelox posizionati sulla S. S. 26 sono stati tagliati, abbattuti e resi inutilizzabili. Ne è seguita una notizia di reato contro ignoti che dava il via a una serie di indagini da parte della Polizia Locale di Ivrea e del Commissariato di P.S. di Ivrea coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. L. Bosso.

Gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto autore del danneggiamento grazie ad una accurata e minuziosa visione delle immagini di videosorveglianza presenti sul territorio, oltre che ad una ricerca dei transiti veicolari tramite l’analisi delle celle telefoniche.

Una volta raccolti gli elementi sufficienti, che hanno permesso l’individuazione di un soggetto, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato un ordine di perquisizione presso l’abitazione del medesimo a seguito della quale sono stati reperiti ulteriori elementi a carico del sospettato, residente nel Biellese. Per il soggetto è subito scattata la denuncia per danneggiamento. Il procedimento è in fase di indagini preliminari e vige pertanto la presunzione di non colpevolezza.