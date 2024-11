Ponderano, via dal Pozzo della Cisterna a senso unico per lavori

A Ponderano via dal Pozzo della Cisterna è diventata a senso unico. In questi giorni sono stati posati i cartelli.

Lungo la via si stanno effettuando dei lavori per la posa di tubi del gas e per aprire il cantiere è stato necessario modificare la viabilità.

Non tutti però sembrano essersene accorti, non sono infatti poche le persone che stanno imboccando la strada contro mano.

"I cittadini non sono abituati e sbagliano a percorrere la via, ma in questo momento è una strada a senso unico, si devono guardare i cartelli se ci sono", precisa il sindaco Roberto Locca.