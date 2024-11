Candelo campione di solidarietà, al via la raccolta di giocattoli per i bimbi meno fortunati

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà per i più piccoli. Nella Biblioteca di Candelo saranno raccolti i giocattoli per i bimbi meno fortunati.

“Come amministrazione ci teniamo molto ad organizzarla ogni anno e personalmente la trovo un'iniziativa non solo di sensibilizzazione e civiltà ma anche educativa – sottolinea il sindaco Paolo Gelone - Spesso sono gli stessi bambini a portare i giochi e non c'è modo migliore per far imparare loro l'aiuto per il prossimo ed il senso di umanità e comunità”. In locandina, gli orari per il ritiro.