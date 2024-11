Il Tavolo una Città per le Donne della Consigliera di Parità della Provincia di Biella, per celebrare il mese contro la violenza sulle donne, ogni anno si impegna a coinvolgere enti e associazioni per realizzare un calendario di eventi che promuovano la solidarietà alle vittime e diffondano la lotta verso questo terribile dramma sociale.

In allegato, la locandina con tutti gli eventi.