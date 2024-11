Una biellese tra le protagoniste del Premio Gamma Donna, è Cinzia Tessarolo FOTO

Parla biellese la ventesima edizione del Premio Gamma Donna. Tra le sei finaliste c’è infatti Cinzia Tessarolo, Ceo e fondatrice di Family + Happy, piattaforma di work family management. La manifestazione dedicata al mondo dell’imprenditoria rosa si è svolta nella suntuosa cornice della Nuvola Lavazza a Torino.

L’occasione è la finale del Premio Gamma Donna, giunta alla sua ventesima edizione, patrocinata dalla fondatrice Valentina Parenti. Una formula veloce, in cui le sei finaliste provenienti da tutta Italia e illustrate da uno splendida rassegna video hanno messo in evidenza la capacità imprenditoriale, l’idea ma anche le caratteristiche personali. Il video di Cinzia parte dalla Burcina, luogo iconico del Biellese, in cui viene intervistata per poi soffermarsi a Mongrando Curanuova dove tutto ha avuto inizio. Family + Happy vince l’Award Giuliana Bertin Communication per la capacità di aver raggiunto un numero ragguardevole di contatti e di disseminazione di informazioni.

Un bel successo che Tessarolo ha condiviso con il proprio gruppo. Ma il Biellese non è presente solo con la vittoria dell’imprenditrice: il logo della ventesima edizione è stato disegnato infatti da Ugo Nespolo, presente anche lui al vernissage del premio.