Dal Nord Ovest – Due escursioniste bloccate a più di 2700 metri di quota, soccorse nella notte

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella tarda serata di ieri per recuperare due escursioniste bloccate nella zona della Cima Dorlier, comune di Cesana Torinese, a oltre 2700 metri di quota.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.30 quando le due donne hanno perso il sentiero ritrovandosi in una zona impervia da cui non erano in grado di tornare indietro. Il loro obiettivo era raggiungere il bivacco Corradini per trascorrervi la notte, per cui erano attrezzate per attendere l'arrivo dei soccorritori.

Le prime squadre a terra le hanno raggiunte circa un'ora dopo verificando che era necessario procedere con manovre alpinistiche per riportare le due malcapitate fino al sentiero per ritornare a valle. Con due calate di corda sono state ricondotte su un terreno più sicuro da cui hanno potuto procedere a piedi, accompagnate dai soccorritori, fino alle autovetture che sono state raggiunte intorno alle 23.30.

Hanno collaborato alle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.