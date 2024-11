Operaio alla discarica di Masserano ferito a un occhio da un cacciatore

Poteva avere conseguenze più drammatiche, mentre la vittima fortunatamente è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde e non sembra essere in pericolo di vita.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri lunedì 4 novembre alla discarica di Masserano: mentre stava lavorando, un operaio 46enne è stato centrato a un occhio da un piombino in caduta che arrivava dal fucile di un cacciatore che si trovava nelle vicinanze.

Il cacciatore è un 49enne residente fuori regione.

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri che stanno verificando ancora la dinamica.