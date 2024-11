Tappa in Valle Cervo per i camminatori dell'Auser Cossato

Tappa in Valle Cervo per i camminatori dell'Auser Cossato. La comitiva, sempre molto nutrita, ha visitato il Villaggio Operario Poma di Miagliano e altri luoghi suggestivi della zona. Come sempre la partecipazione è stata ottimale e l'apprezzamento palpabile.