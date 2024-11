Pista di atletica allo Stadio Pozzo, l'inaugurazione a giorni

Stadio Pozzo - Lamarmora di Biella, grandi novità in arrivo: dopo il rifacimento degli spogliatoi, del tunnel di accesso al campo e delle sedute nella parte centrale, gli operai stanno ultimando la pista di atletica. L'inaugurazione è prevista mercoledì 6 novembre.

Un intervento che piazzerà Biella tra gli impianti di alto livello tra quelli a 6 corsie, secondo in Piemonte solo al Primo Nebiolo di Torino, unico con 8.

Il progetto del rifacimento dello stadio è costato qualcosa come 1 milione 600 mila euro e ha preso il via a giugno del 2022. Il cantiere che riguarda la pista è stato invece avviato a fine giugno di questo anno.

Con l'intervento in questione è stato anche tolto il famoso muretto al termine della pista, fino a qualche mese fa troppo vicino alla pedana, e per il quale tutti gli anni al Comune doveva essere concessa l'omologazione in deroga.