Viaggiare alla scoperta dei Paesi meno visitati del mondo

Scoprire i luoghi meno visitati del mondo, lontani dal turismo di massa, è un'esperienza di viaggio appassionante, utile anche a sostenere le comunità locali.

In questo articolo faremo un viaggio nei Paesi meno visitati del pianeta, tra paesaggi suggestivi, culture straordinarie e atmosfere magiche difficili da dimenticare.

Vediamo ora 8 destinazioni fra le meno visitate del mondo, che ti lasceranno ricordi indimenticabili!

Tuvalu

Numero di visitatori annuali: 2000

Tuvalu è un'isola dell'Oceania, a est della Nuova Guinea, che fa parte della Polinesia. Tuvalu offre candide spiagge di sabbia, acque cristalline e una cultura affascinante, con antiche tradizioni e danze che raccontano il passato di questa meravigliosa isola polinesiana. Sul lato occidentale di uno degli atolli, la Funafuti Conservation Area è una superficie marina protetta di 33 chilometri quadrati, dalla bellezza che ti lascerà a bocca aperta.

Come arrivare

Per arrivare a Tuvalu si atterra all'Aeroporto Internazionale di Funafuti (IATA: FUN), con collegamenti da/per Suva, Figi, Tarawa e Kiribati.

Curiosità: quando non ci sono voli, la pista si trasforma in un parco giochi per i bambini!

Kiribati

Numero di visitatori annuali: 5000

Il periodo migliore per visitare le isole Kiribati, situate tra l’Australia e le Hawaii, è da febbraio a novembre, al riparo dalla stagione dei monsoni. Kiribati è un vero paradiso tropicale, con spiagge incantevoli, palme e villaggi in legno. La vita dei suoi abitanti è semplice, regolata dalla pesca e da poche altre attività. La cucina locale, a base di pesce e frutti di mare, ti permetterà di vivere un'esperienza gastronomica straordinaria, ritrovando il gusto di cibi sani e naturali.

Come arrivare

L'Aeroporto Internazionale di Bonriki (TRW), situato sull'isola di Tarawa, è il principale snodo aereo. Ci sono voli diretti o con scali da diverse località dell'Oceano Pacifico, come Fiji (Nadi), Samoa, e Tonga.

Montserrat

Numero di visitatori annuali: 19.000

Quest’isola poco conosciuta delle Piccole Antille è un vero gioiello nascosto dei Caraibi. La città fantasma di Plymouth, rimasta sepolta dopo la devastante eruzione del vulcano Soufrière nel 1995, è un luogo piuttosto inquietante, ma che merita una visita.

Per una vista a 360 gradi dello spettacolare scenario di Montserrat, l'ideale è un volo in elicottero, per osservare dall'alto le sue spiagge di sabbia nera e la rigogliosa flora dell’isola.

Come arrivare

L'aeroporto Gerald's Airport (MNI) è una piccola struttura inaugurata nel 2005, situata su un altopiano. L'unica compagnia aerea operante è Winair, che offre voli quotidiani per Antigua e alcune rotte verso Sint Maarten.

Isole Salomone

Numero di visitatori annuali: 29.000

Le Isole Salomone sono uno stato insulare a est di Papua Nuova Guinea. Le Salomone offrono paesaggi idilliaci, lagune, cascate, spiagge incantevoli e foreste pluviali ricche di vita . Le isole hanno avuto un ruolo cruciale nella Seconda Guerra Mondiale, e offrono agli appassionati l'opportunità di visitare siti storici con cimeli, navi affondate e musei.

Come arrivare

Le Isole Salomone hanno due aeroporti, tra cui quello internazionale di Honiara (HIR), situato a 11 km dalla capitale.

Isole Comore

Numero di visitatori annuali: 45.000

Voglia di una fuga in un luogo da sogno? Fai un viaggio alle Comore! Queste isole, situate tra Madagascar e Mozambico, offrono spiagge idilliache e opportunità di trekking sul vulcano attivo Karthala, alto 2.361 m.

Immergiti nelle acque trasparenti della barriera corallina e vivi un'esperienza sensoriale nei colorati mercati, ricchi di profumi di spezie e di squisita frutta esotica!

Come arrivare

Per raggiungere le Isole Comore, è necessario fare scalo ad Addis Abeba o Nairobi, e poi arrivare all'aeroporto internazionale Prince Said Ibrahim (HAH) a Moroni.

Anguilla

Numero di visitatori annuali: 68.000

Anguilla, un territorio britannico situato nel Mar dei Caraibi, offre alcune delle spiagge più spettacolari al mondo, Shoal Bay e Little Bay, che sono assolutamente da vedere! Ad Anguilla la foresta tropicale è un trionfo di biodiversità e il suo mare ha sfumature che difficilmente si ammirano altrove.

Come arrivare

Sull'isola c'è un piccolo aeroporto per aerei di dimensioni ridotte. Il modo più pratico per arrivare è volare a St. Martin e poi prendere un traghetto. La navigazione dura solo 15 minuti.

Timor Est

Numero di visitatori annuali: 75.000

Timor Est occupa la metà orientale dell'isola di Timor, che si trova tra l'Indonesia e l'Australia. Questo Paese, un vero e proprio Eden per gli amanti dello snorkeling, offre caratteristiche uniche e una cultura ricca di influenze portoghesi, indonesiane e locali. Gli artigiani di Timor Est offrono tessuti tipici come i tais, dai pittoreschi motivi geometrici e simbolici che raccontano la storia e la cultura locale.

Come arrivare

L'aeroporto internazionale Presidente Nicolau Lobato (DIL) si trova a Dili, la capitale. Diverse compagnie aeree offrono voli regolari da città asiatiche come Denpasar, Jakarta e Singapore.

Liechtenstein

Numero di visitatori annuali: 100.000

Il Liechtenstein, piccolo principato nel cuore dell’Europa tra l’Austria e la Svizzera, offre aria pulita, montagne innevate e buon vino. Questo tranquillo stato mitteleuropeo è la meta ideale per una fuga dal caos delle città ed è noto, oltre che per gli sport invernali, anche per la sua vivace vita culturale.

Come arrivare

Il Liechtenstein non dispone di un aeroporto proprio. Si può atterrare all’aeroporto svizzero di Zurigo o a quello tedesco di Friedrichshafen.

Siamo arrivati alla conclusione del nostro viaggio virtuale, che ti auguriamo di poter trasformare presto in un’esperienza reale! Immergersi nella cultura locale e nelle tradizioni dei Paesi meno visitati ti permetterà non solo di vivere esperienze di viaggio più genuine e autentiche, ma anche contribuire a un turismo più sostenibile e rispettoso delle culture locali.