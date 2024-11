Una giornata in allegria per le scuole di Benna con gli Alpini in occasione della castagnata FOTO

Una giornata in allegria per le scuole di Benna con gli Alpini in occasione della castagnata

Nella giornata del 31 ottobre, come ormai da tradizione, il Gruppo Alpini di Benna ha organizzato la castagnata per i circa 80 alunni delle scuole del paese.

Nella mattinata, è stato il turno dei bambini della Scuola dell'Infanzia, mentre nel pomeriggio, di quelli della Primaria. I bambini, in particolare i più piccoli hanno potuto osservare con impazienza e curiosità, la preparazione delle castagne per condividere una merenda diversa. Alunni e maestre hanno particolarmente apprezzato l'impegno degli Alpini che ogni anno si adoperano per le scuole del paese.

Inoltre, quest'anno, entrambe le scuole, in previsione dell'Adunata 2025,porteranno avanti un progetto dedicato al mondo Alpino. Un ringraziamento particolare anche da parte dell'Amministrazione Comunale per il Gruppo Alpini che ancora una volta si sono impegnati per offrire ai nostri bambini momenti spensierati e conviviali.