Truffa ad anziano di Biella, portati via 7mila euro: interviene la Polizia Locale

È stato provvidenziale l’intervento della Polizia Locale di Biella e dei servizi sociali che, coordinati dal vicecomandante Marcello Portogallo, ha evitato che un anziano biellese fosse truffato da una signora di origini straniere. La vittima, raggirata con destrezza dalla truffatrice, si era fatta convincere da quest’ultima, che fin dal primo giorno si era dimostrata una persona onesta.

Con il passare del tempo, l’anziano ingannato dai modi di fare di questa persona, ha cominciato a cedere diversi quantitativi di soldi alla truffatrice. A questo punto è stato provvidenziale l’intervento della Polizia Locale di Biella che, allertata dai servizi sociali del comune di Biella, è riuscita ad intervenire con diversi agenti, effettuando anche dei servizi in borghese, facendo partire una notevole attività d’indagine.

La donna si era già fatta consegnare in meno di un mese circa 7.000 euro e se non vi fosse stato l’intervento della Polizia Locale, con la direzione della Procura di Biella, probabilmente sarebbe stato sottratto l’intero patrimonio che l’anziano aveva messo da parte negli anni, percependo solo una pensione sociale. Lo stesso ancora ad oggi, dopo diversi mesi, fa visita agli agenti che hanno evitato il peggio ringraziandoli ancora per l’operato. L’indagata è stata colpita da un provvedimento da parte della Procura di non avvicinamento alla persona offesa al fine che non possa più nuocere all’anziano che ha ritrovato serenità dopo questa brutta avventura.

L’assessore Giacomo Moscarola aggiunge: “Ringrazio di cuore gli agenti per l’ottimo lavoro svolto durante questa delicata attività d’indagine e soprattutto per avere un occhio di riguardo verso le categorie più fragili. Quotidianamente, nei piccoli e nei grandi gesti, i nostri agenti di Polizia Locale sono al fianco della cittadinanza. Ringrazio infinitamente anche il vicecomandante Marcello Portogallo per aver portato a termine quest’operazione e auguro un grossissimo in bocca al lupo per l’inizio della nuova carriera lavorativa in quel di Chieri”.