Cordar Biella ricerca personale, ecco tutte le informazioni

In foto, la sede di Cordar Biella

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 operaio (inquadramento livello 2°) presso il Settore Tecnico con contratto di apprendistato professionalizzante di cui al vigente C.C.N.L. per il settore Gas - acqua.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Gas-Acqua. Durata periodo apprendistato mesi trenta. Periodo di prova mesi tre effettivi. La selezione si intende riservata a candidati di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo quanto specificato nell’avviso, dovranno pervenire presso Cordar S.p.A. Biella Servizi – piazza Martiri della Libertà n. 13 – 13900 – BIELLA, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25/11/2024.

La versione integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito internet www.cordarbiella.it sezione Società Trasparente – Selezione del Personale – Reclutamento del Personale.