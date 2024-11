Spettrale Halloween a Gaglianico: una notte da brivido per oltre 200 bambini.

Nella notte di Halloween, Gaglianico si è trasformato in un vero e proprio villaggio delle streghe, accogliendo oltre 200 bambini per un evento che ha unito tradizione e adrenalina. Organizzata con cura dall’associazione "Genitori E Oltre", la serata ha offerto un’esperienza spaventosa, ma divertente, per tutte le età.

Per i più piccoli, la serata è iniziata con il classico Dolcetto o Scherzetto lungo le strade di Savagnasco. Le case erano decorate in modo spettacolare grazie all’impegno dei residenti che hanno voluto contribuire a rendere l’atmosfera magica. Ragnatele, zucche illuminate e figure spaventose hanno accolto i bimbi in un turbinio di caramelle e risate.

I più grandi, invece, hanno affrontato un’avventura ben più terrificante nel boschetto infestato. Qui, un percorso narrativo ha condotto i ragazzi tra misteri e personaggi mostruosi, tra ombre inquietanti e storie di paura, accentuate da scenografie molto curate. Il boschetto si è animato con angelo della morte, lupi mannari, vampiri e streghe, rendendo ogni passo un brivido.

La serata si è conclusa con una festa nell’anfiteatro delle scuole elementari. Per l’occasione, un mangiafuoco ha incantato i bambini e le loro famiglie con uno spettacolo incandescente, chiudendo in grande stile una serata da paura.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Gaglianico, che supporta sempre con entusiasmo queste iniziative, agli sponsor e alle attività commerciali che hanno generosamente offerto dolci e caramelle per i piccoli esploratori e, ovviamente, a tutti i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile questa Halloween indimenticabile. Grazie alla collaborazione di tutti, i bambini di Gaglianico e non, hanno vissuto una serata magica e spaventosa, perfetta per una notte da brivido!