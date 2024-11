Halloween a Pollone: per le vie del paese un centinaio di bimbi hanno fatto festa, FOTO

Grande successo per la seconda edizione di Halloween a Pollone. Alcune mamme con il prezioso e imprescindibile supporto dell’attivissima Pro Loco di Pollone hanno proposto una passeggiata chiassosa per le vie del paese. Due i percorsi, che si sono snodati in alcuni dei vicoli Pollonesi più caratteristici. Stupefacente il numero di adesioni che ha superato il centinaio.