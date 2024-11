L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni combattentistiche e d’Arma nella mattina di oggi domenica 3 novembre ha celebrato la Festa dell’Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate.

Dopo la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in onore dei caduti di tutte le guerre è stato reso omaggio ai Caduti in Viale della Rimembranza, Cippo dei fucilati antistante il Municipio, Monumento dei caduti in Piazza Roma.