Fulcheri, ANA Biella: "Giorni di gravi tensioni, esporre il tricolore messaggio importante"

In giorni di gravi tensioni internazionali, che mettono a rischio la pace mondiale, questa data si carica se possibile ancor più di contenuti: è la Giornata delle Forze armate e dell’Unità nazionale, giornata in cui l’Associazione Nazionale Alpini ribadisce con forza il suo attaccamento ai valori di identità, senso del dovere, spirito di sacrificio, servizio, solidarietà e amore per la pace.

Proprio per questo esporre lunedì il Tricolore sarà messaggio importante, per ricordare che tutti gli Iscritti all' Associazione Nazionale Alpini sono e saranno sempre pronti ad impegnarsi sulla via tracciata dai nostri Padri fondatori, nel ricordo di quanti sono Caduti perdendo per dovere il loro diritto alla vita. A chi si riconosce in queste parole, anche se non Alpino, l’invito ad esporre lunedì il Tricolore.