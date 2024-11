Mongrando-Donato: chiusa la SP 419 della Serra per caduta massi.

La SP 419 della Serra è stata chiusa al traffico dal km 0+00, nel comune di Mongrando, fino al km 6+560, all'intersezione con la SP 407 Raccordo Lace, nel comune di Donato. La chiusura si è resa necessaria a causa della caduta di massi sulla carreggiata che ne impediscono la circolazione in sicurezza.

I tecnici, prima della messa in sicurezza e riapertura, si stanno monitorando la situazione, per evitare che ulteriori massi instabili possano rappresentare un ulteriore pericolo per la circolazione.

Si ricorda che la viabilità è stata deviata sulla SP 405 Mongrando - Donato e sono stati posizionati new jersey in cemento armato e segnaletica stradale. Il consueto transito verrà ripristinato non appena le condizioni di sicurezza verranno ripristinate.