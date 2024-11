Il Biellese terra d'Eccellenze: Cascina Andriana premiata per Misto capra, Maccagno stagionato e ricotta vaccina FOTO

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, Ugo Prina Mello ed Elisa Labricciosa, produttori di spicco sul panorama regionale, hanno offerto ulteriore risalto all'azienda agricola Cascina Andriana di Sandigliano, portando il nostro territorio al Secondo Festival dei Formaggi Piemontesi che si è svolto a Savigliano in provincia di Cuneo.

206 i formaggi in gara, presentati da 65 aziende, tra caseifici, aziende agricole e affinatori piemontesi, valutati da una attenta giuria di 60 Esperti Maestri Assaggiatori dell'ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi), provenienti da tutta Italia per dare valore al territorio piemontese.

L'azienda agricola di Sandigliano aveva già ottenuto l'anno scorso nella prima edizione della manifestazione, la medaglia per il nuovo prodotto, lo stracchino stagionato.

Domenica 27 ottobre, nel magnifico salone di Palazzo Taffini d'Acceglio (CN), è salita per ben tre volte sul podio, per il Misto capra a latte crudo, per il Maccagno stagionato a latte crudo e la tradizionale ricotta di latte vaccino, ottenendo il riconoscimento di Prodotti di Eccellenza di Qualità Superiore.

"La soddisfazione è stata grande - dichiarano i due coniugi - ancora maggiore perché due dei tre prodotti premiati, Maccagno e ricotta, sono prodotti storici dell'azienda, frutto dell'esperienza di genitori, nonni e bisnonni di Ugo, allevatori e casari da sempre. Il Misto capra a latte crudo, il nostro nuovo prodotto, è delicato ma molto gustoso.

Il ringraziamento più grande - continuano i coniugi - è per le nostre mucche di razza Bruna e Piemontese e per le nostre capre, vere protagoniste, senza le quali nulla sarebbe possibile.

Un ringraziamento particolare ai nostri collaboratori che condividono sacrifici e scrupolosità, nella semina e raccolta del foraggio, nella mungitura e lavorazione del latte crudo vaccino e caprino e nella stagionatura dei formaggi in azienda, per garantire al consumatore finale, nel rispetto della natura e degli animali, prodotti dal gusto unico a km 0."

Per gustare i prodotti di Cascina Andriana, è possibile recarsi in azienda, in via Andriana n.5 a Sandigliano o al mercato di Biella il lunedì, giovedì e sabato in Piazza Falcone, oppure il martedì a Vigliano Biellese.

Lo spaccio è aperto tutta l settimana, esclusa la domenica, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, il giovedì, venerdì e sabato è esposta anche la carne di vitellone, vitello e maiale dell'azienda.