Curino, ciclista si infortuna in e-bike: interviene il Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre, un ciclista in e-bike ha subito un trauma alla caviglia a seguito di una scivolata: la bici gli sarebbe caduta addosso causandogli una lesione e impedendogli di proseguire. Grazie alla segnalazione dei due colleghi bikers, l’uomo di circa sessant’anni è stato raggiunto dal Soccorso Alpino di Valle Mosso e della Valle Cervo e 6 unità si sono dirette verso il Santuario della Madonna degli Angeli. Raggiunto i ciclisti, a circa 200 m dalla struttura, gli operatori hanno portato in barella l’infortunato, originario di Oleggio (NO), ai propri mezzi. Dopo aver percorso il tratto sterrato hanno raggiunto la via asfaltata passando da Brusnengo, affidandolo alle cure del personale medico del 118.