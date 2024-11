Obiettivo Sabato e street art: i murales in piazza del Monte.

In piazza del Monte sono state inaugurate sei opere di street art, vincitrici del progetto "Educativa di strada per la sicurezza urbana", nato nel novembre 2021 tra Comune di Biella e Liceo Artistico, il tema per la realizzazione dei murales era il “disagio giovanile e la sicurezza urbana”. Al di là del percorso e dell’obiettivo che si sono posti i ragazzi del liceo, non possiamo che approvare tale scelta che contribuisce a valorizzare il quartiere Riva. Se vi state chiedendo dove e come sono comparsi i primi murales, sappiate che sono nati in Messico nel 1910 circa, dopo la rivoluzione messicana e il movimento pittorico prese il nome di “muralismo”.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/biella/nggallery/album/murales-in-piazza-del-monte

Lo scatto:

L'immagine ha impiegato l'utilizzo del grandangolo per riprendere tutta la piazza e alcuni murales.

I parametri:

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 14-24; f 5; 1/100 sec.

ISO 100, apertura Zoom 14 mm.