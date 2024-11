La stagione si apre ai nuovi gruppi che desiderano condividere le loro performance sul Palco di Biella Jam Blues . I primi gruppi della giornata dell'8 novembre di Palco alle Band saranno: Anima Mundi, gruppo Pop Rock; Ticket To Beat , cover The Beatles; Maykovers, Pop goes Rock; Magisteri, Rock Blues.

Verranno proposti brani famosi e produzioni proprie che riporteranno agli anni d'oro del Rock/Pop e del Blues. Le prove inizieranno alle 21 al Jamboree di Dorzano.