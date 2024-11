Non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni ferito gravemente nell'incidente di Trivero

Aggiornamento ore 9.40

Non ce l'ha fatta il bimbo di circa 4 anni che, nella notte appena trascorsa, è stato trasportato all'Ospedale Regina Margherita, a seguito di un incidente stradale. Troppo gravi le sue condizioni e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale medico.

La tragedia si è consumata a Trivero, nel comune di Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe terminato la sua corsa contro un muro per cause da accertare. Feriti, in maniera non grave, le altre persone a bordo: un uomo e donna di 47 e 41 anni e due bambine di 9 e 11 anni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Il fatto 7.30

Poco dopo la mezzanotte una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente in frazione Ferrero di Trivero.

Ad avere la peggio il bimbo di circa 4 anni che viaggiava con i genitori di 41 e 47 anni e altri due figli di 9 e 11 anni, tutti feriti in maniera non grave. Il piccolo è stato elitrasportato al Regina Margherita di Torino. Al momento non si conoscono altri dettagli dell'accaduto.