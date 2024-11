Incidenti, giovedì nero sulle strade: 4 persone ferite

Giovedì nero nel Biellese, con 4 persone finite in ospedale a seguito di incidenti stradali.

Intorno alle 10.30, a Massazza, si è verificato un tamponamento a catena tra tre auto: feriti una vercellese di 37 anni e un 47enne di Biella, subito assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati al Pronto Soccorso.

Nel comune di Andorno Micca, invece, un anziano alla guida avrebbe centrato in retromarcia un mezzo di Poste Italiane. In questo caso, si è proceduto con la compilazione del modello cid. Infine, altre due persone sono ricorse alle cure del personale ospedaliero: si tratta di due giovani di 20 anni, lievemente feriti in un sinistro autonomo.

In tutti gli episodi sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.