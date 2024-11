Intervento dei Vigili del Fuoco a Biella per un incendio scoppiato all'interno di un cassonetto dei rifiuti.

È successo ieri sera, 31 ottobre, in via Torrione. Una volta sul posto, la squadra ha arginato molto velocemente le fiamme. In corso di accertamento l'origine del rogo: non si esclude l'atto vandalico compiuto da mani ignote.