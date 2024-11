Candelo, Anna Raviglione racconta Pino Scaccia: un inviato con l'anima

Prosegue la rassegna degli incontri con gli autori biellesi, organizzati dalla biblioteca civica L. Pozzo di Candelo. Questa volta si parla di un grande giornalista, Pino Scaccia, inviato storico del TG1, oltre che scrittore.

Sabato 9 novembre alle 16.45, la prof.ssa Anna Raviglione presenterà il suo libro “Pino Scaccia. Un inviato con l’anima”. Strutturato in forma dialogica, il libro racconta la vita dello storico inviato del Tg1 Rai. All’interno di una cornice contemporanea in cui l’autrice dialoga con il suo coautore, compagno di penna per un lungo periodo, vengono alla luce gli eventi più significativi degli ultimi trent’anni visti attraverso lo sguardo di un testimone d’eccezione.

Dalla prima guerra del Golfo, dove Pino intervistò Oriana Fallaci, al conflitto serbo-croato, alla centrale nucleare di Chernobyl. Dall’intervista a Giovanni Falcone, a quella a Giulio Andreotti. Dalla tragedia dello Tsunami, al ritrovamento dei resti di Che Guevara. Dalle guerre in Afghanistan, in Iraq, nei Balcani, alla Libia di Gheddafi. Le pagine rivelano il rigore e la professionalità, ma anche l’anima straordinaria del giornalista che ha raccontato per anni a milioni di italiani, attraverso il piccolo schermo, la grande cronaca diventata storia.