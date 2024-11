Fondazione Marazzato, bagno di folla per i mezzi della collezione ad auto e moto d’epoca 2024 FOTO

La passione per la storia e la cultura motoristica non è mai stata così viva e l’ultima edizione della rassegna ad Auto e Moto d'Epoca, ospitata a Bologna Fiere dal 24 al 27 ottobre, ne ha dato un’ulteriore dimostrazione. Per la Fondazione Marazzato si è trattato di un appuntamento particolarmente ricco di spunti e di soddisfazioni. Sia per la crescente fama della Collezione, che con i suoi 300 camion e furgoni d’epoca rappresenta una realtà unica a livello italiano ed europeo, sia per l’opportunità di dare risalto all’attività stessa della Fondazione e alle molte iniziative culturali che ha messo e metterà in campo sin dalla sua nascita lo scorso anno.

Per questo, la presenza a questa edizione della manifestazione di Bologna è stata arricchita per la prima volta da una conferenza stampa, ospitata allo stand dell’ASI nella mattinata del 24 ottobre, in cui oltre alla Fondazione stessa, raccontata dal presidente Alberto Marazzato, sono state presentate altre due importanti novità. La prima è la collaborazione con ENI per il recupero e ripristino di testimonianze storiche, progetto descritto dal responsabile area manager b2b della stessa ENI Alberto Sciandrone e rappresentata dalla ricostruzione di una vecchia pompa di benzina Agip esposta all’esterno del padiglione 21 con una Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale, un’Alfa Giulietta Spider e con il Fiat 682N Supercortemaggiore del 1959 della Collezione.

La seconda è il racconto del restauro del Lancia Beta 190, ultimo pezzo arrivato ad arricchire la Collezione della Fondazione Marazzato al debutto ufficiale proprio a Bologna, descritto nei dettagli dal curatore della Collezione Riccardo Manachino e dal conservatore Massimo Condolo nell’ultimo intervento. Il lungo weekend dell’evento ha portato numerosi ospiti a visitare lo stand della Fondazione e vedere di persona il “nuovo arrivo”, tra cui Mario Righini e Michele Mora, collezionisti già legati alla Fondazione da un rapporto di collaborazione che li ha portati a contribuire con i loro mezzi alle mostre tematiche organizzate nella sede di Stroppiana (VC) nel corso degli ultimi due anni.

Particolarmente significativa la visita di Tiddo Bresters, presidente della FIVA- Fédération Internationale des Véhicules Anciens, una delle più importanti associazioni internazionali per la conservazione dei veicoli storici. La kermesse bolognese chiude un 2024 pieno di momenti entusiasmanti, iniziati con i porte aperte a Stroppiana dedicati al marchio Isotta Fraschini e alle “Ruote Veloci”, veicoli sportivi di ogni genere, nella prima metà dell’anno e culminata con l’evento “Campo Base Stroppiana II” dedicato ai veicoli militari. Appuntamenti inframmezzati dalla partecipazione dei mezzi della Fondazione a fiere e manifestazioni esterne, tra cui la 1000 Miglia e il Salone dell’Auto di Torino.

Il 2025 si annuncia altrettanto interessante e ricco di novità, con un calendario ancora da definire ma di cui con tutta probabilità faranno parte nuovamente eventi dedicati al motorismo sportivo e al mondo militare e che non mancherà di riservare nuove sorprese a partire dalla prossima primavera. Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.