Castagne e vin brulé a Verrone con gli Alpini (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Venerdì mattina all'insegna della compagnia e della condivisione a Verrone per la tradizionale castagnata d'autunno. In tanti a bere un bicchiere di vin brulé in compagnia degli Alpini di Verrone.