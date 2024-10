Ipercoop Biella: Novità e tecnologia con pagamenti più veloci e sicuri, VIDEO

"Abbiamo considerato che comunque doveva esserci una sorta di rinnovamento del punto vendita di Biella, in quanto rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio", spiega Cristian Laurenza, responsabile area ipermercati e on-line innovazione di Coop.

L'ipermercato in questi mesi è stato interessato da un rinnovamento profondo che ha come obiettivo quello di "Aiutare ogni cliente a ogni passaggio all'interno della sua esperienza di spesa all'interno dell'ipermercato - continua Laurenza - partendo dai reparti freschi quindi anche la gastronomia, utilizzando i monitor per ordinare i prodotti del banco fresco e dalla parte invece di non alimentare, quindi multimediale, ordinando prodotti all'interno del nostro corner "Expert" marchio di riferimento per la parte multimediale".

Tante novità anche in vista delle festività di dicembre.