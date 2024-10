Incendio in un fienile, scatta l'allarme a Cavaglià FOTO

Scatta l'allarme a Cavaglià per un incendio. È accaduto poco prima delle 13 di oggi, 31 ottobre: le notizie sono ancora frammentarie ma, stando alle prime informazioni raccolte, il rogo sarebbe scoppiato all'interno di un fienile.

Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, smassamento e successiva bonifica. In corso accertamenti circa le cause dell'incendio. La strada di accesso alla struttura è stata chiusa alla viabilità fino al termine dell'intervento.