Staffetta della generosità, bel gesto da Pollone per gli Amici dell’Ospedale di Biella

Sabato 5 ottobre, la Staffetta della generosità, progetto dell’associazione Amici dell’Ospedale di Biella, ha fatto tappa a Pollone. Qui, nella splendida cornice del parco della Burcina, nell’ambito dell’evento Pollone dal cielo, si è svolta La Maratoma, una corsa di carattere ricreativo ludico-motorio, aperta a tutti gli appassionati. L’evento era organizzato dalla Pro Loco di Pollone APS con il patrocinio del Comune di Pollone, in collaborazione con il Caseificio Rosso.

Lunedì 28 ottobre, presso il caseificio Rosso a Pollone, si sono ritrovati gli organizzatori della Maratoma, con il presidente della Proloco sig. Adriano Giaretta, il referente del Caseificio Rosso, sig. Enrico, sponsor dell’evento, e alcuni volontari dell’associazione Amici dell’Ospedale, capitanati dal Presidente Galligani. Il presidente della Proloco di Pollone, insieme al sig. Rosso dell’omonimo caseificio, ha consegnato al presidente Galligani un assegno di euro 2500,00 per contribuire alla realizzazione della Sala ibrida presso l’ospedale di Biella Si è poi effettuato il passaggio del cuore, simbolo della staffetta della generosità dell’Associazione Amici ospedale di Biella all’interno del Museo “Forma”, una vera chicca con bellissime foto ed attrezzi legati alla produzione del formaggio. Infine una visita al museo con degustazione finale offerta dal titolare del caseificio, sig. Rosso.

“Un grazie speciale alla proloco di Pollone per l’accoglienza, la collaborazione e la generosità sempre dimostrata nei confronti degli Amici dell’ospedale -ha affermato il dott. Leo Galligani, presidente dell’associazione amici dell’ospedale di Biella. La sala ibrida rappresenta un passo avanti fondamentale per la salute di tutti noi, poiché offrirà: cure all’avanguardia a km zero, tempi di degenza minori, posizionamento dell’Ospedale di Biella come 4° polo piemontese di cure avanzate .Questo progetto è una grande opportunità per migliorare la qualità delle cure nel nostro territorio e garantire un futuro più sano per la nostra comunità.”