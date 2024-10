ASL Biella e gli “Angeli in moto” insieme per accorciare le distanze FOTO

ASL BI e gli “Angeli in moto” insieme per accorciare le distanze

Il 15 ottobre 2024 è stata siglata la convenzione tra l’ASL di Biella e l’associazione Angeli in moto, sezione di Biella e Vercelli (AIM) che prevede la collaborazione a titolo gratuito dei volontari dell’Associazione con la S. C. Farmacia Ospedaliera e che consiste in un servizio di distribuzione al domicilio dei cittadini fragili dei farmaci o presidi di cui necessitano.

“La sezione Angeli in moto di Biella e Vercelli, della quale è Responsabile Rino Cavagna, conta 34 volontari su circa 750 volontari in Italia ed è la prima, a livello nazionale, ad aver formalizzato un accordo di questo livello con un’Azienda Sanitaria” – ha spiegato Augusto Gaudino, Ambassador di Angeli in Moto e Responsabile della sezione di Sanremo/Imperia– “ci auguriamo che questo modello verrà replicato anche da altre sezioni”.

La convenzione è esito di un confronto tra AIM e la Farmacia Ospedaliera rispetto all’esigenza sempre più manifesta di pazienti anziani o fragili che hanno la necessità di ritirare periodicamente farmaci che vengono erogati direttamente dalla Farmacia Ospedaliera per particolari patologie. Attraverso una serie di incontri tra la SC Farmacia Ospedaliera con un referente dell’Associazione e con la cooperazione della SC Direzione delle Professioni Sanitarie e della SS Affari Generali, Legali e Istituzionali, si è giunti alla definizione di tutti i dettagli e delle modalità operative che hanno portato alla stesura del testo della convenzione e alla definizione dell’iter che l’utente deve seguire per usufruire del servizio.

L’equipe addetta alla Distribuzione Diretta dell’Ospedale di Biella, informerà il paziente/utente della possibilità di avvalersi dell'Associazione Angeli in Moto per la consegna dei farmaci a domicilio. All’interno del periodo di validità della documentazione presentata il paziente/utente concorda con la Farmacia dell'ASL di Biella la data di ritiro dei farmaci presso la Distribuzione Diretta per il proprio fabbisogno mensile/bimestrale (appuntamento per il ritiro). Qualora il paziente deleghi l'Associazione Angeli in Moto al ritiro presso la Distribuzione Diretta della Farmacia dell'ASL BI di Biella dei propri farmaci deve: compilare modulo di delega valido un anno solare; consegnarlo o trasmetterlo all’Associazione AIM. L'Associazione si accorda con il paziente su tempi e luogo della consegna. L’Associazione e/o il paziente comunica alla Farmacia Ospedaliera l’accordo, in modo da poter programmare l’allestimento del farmaco per la giornata di ritiro da parte dell’Associazione.

L'Associazione è a conoscenza degli orari di distribuzione dei farmaci e servizi generici. I farmaci/presidi verranno forniti ai volontari dell’Associazione 3 giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. “Nell’ambito di un dialogo quotidiano con i cittadini era emersa l’opportunità di poter attivare questo servizio per arrivare anche a chi, per vari motivi, non riesce o ha difficoltà a ritirare i farmaci di cui necessita” – ha commentato Isabella Marone – “Tramite la convenzione siglata riusciamo a rispondere con maggior efficacia a questa necessità”. Mercoledì 30 ottobre si è tenuto un momento di ringraziamento da parte dell’ASL di Biella, durante il quale erano presenti per l’Associazione Angeli in moto: Rino Cavagna, Responsabile sezione Biella e Vercelli, Alessandra Mancini, segretaria e i volontari Eleonora Lavagna, Daniele Fontana, Pieralberto Forno, Gianni Longo, Bruno Mussetti, Alberto Pastorato, Livio de Rossi, Massimo Musso e Giulio Buratti. Per l’ASL BI sono intervenuti: Paolo Garavana, Direttore Amministrativo, Eva Anselmo, Direttore Sanitario, Isabella Marone, Direttore ff SC Farmacia Ospedaliera, Antonella Croso, Direttore DiPSa, Simona Milani, Dirigente DiPSa, Attilia Squillario, Dirigente SS Affari Generali, Legali e Istituzionali, Carmen Ioana Coste, SS Affari Generali, Legali e Istituzionali.

Paolo Garavana ha aperto l’incontro insieme ad Eva Anselmo ringraziando tutti i volontari dell’Associazione Angeli in moto a nome della Direzione Generale, sottolineando che “Il valore di questa nuova convenzione si fonda sulla capacità di contribuire ad avvicinare l’Azienda Sanitaria ai cittadini. La grande sensibilità dei volontari sarà la componente essenziale nella relazione con le persone che beneficeranno di questo prezioso servizio. Trattandosi di un progetto pilota anche sul territorio nazionale, l’Azienda Sanitaria continuerà a tenersi in contatto con l’Associazione per condividere i risultati raggiunti e gli sviluppi di questa attività sul territorio”. Eva Anselmo ha manifestato vivo apprezzamento affermando: “Auspico che il progetto biellese possa diffondersi e venire replicato da altre realtà, in quanto integra l’attività del Servizio Sanitario Nazionale con una risposta focalizzata su particolari bisogni di un territorio, come in questo caso, caratterizzato da Comuni in ambito montano e da un indice di vecchiaia particolarmente elevato”.

“L’ASL è abituata a lavorare con i volontari” – ha aggiunto Antonella Croso – “ma l’innovazione portata dagli Angeli in moto è quella di uscire dalle mura dell’ospedale per arrivare alla popolazione, anche in luoghi difficilmente raggiungibili e che sono molti sul territorio biellese”. AIM è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro nata a Roma nel 2015 che ha per finalità l’aiuto e l’assistenza di persone in situazioni di disagio, fornendo loro sostegno attraverso l’uso della moto o di altri mezzi motorizzati, per distribuire farmaci e generi di prima necessità. Inoltre realizza delle raccolte fondi per destinare l’intero ricavato a favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, case famiglia e associazioni. É presente con 55 sezioni in tutte le regioni. Alcuni progetti vengono realizzati a livello nazionale tra i quali, ad esempio, quello denominato Caschi Rossi che intende sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare le vittime di violenza di genere.

A livello locale la sezione AIM Biella/Vercelli, come spiega il Responsabile Sig. Rino Cavagna, provvede anche alla consegna di pacchi alimentari per i bisognosi dei comuni di Occhieppo Superiore ed Inferiore e a due motostaffette interregionali, da Milano e da Gallarate, per la consegna di farmaci salvavita. Per informazioni è possibile contattare il responsabile di AIM sezione Biella e Vercelli, Rino Cavagna al numero: 348 2334434