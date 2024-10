A Tollegno ritorna la casa di Halloween di Fiorella con tante novità, ci sono anche gli spettri animati FOTO e VIDEO

Dopo due edizioni di grande successo, torna a Tollegno la casa più “spaventosa” del Biellese. Merito di Fiorella Cernusco, educatrice scolastica che, per quest'anno, si è davvero superata e, nonostante le intemperie dei giorni scorsi, ha realizzato decorazioni di Halloween ancor più spaventose (e originali) tra fantasmi, zucche, ragni giganti e spettri animati.

“La pioggia non ha frenato il mio entusiasmo e fortunatamente sono riuscita ad allestire tutto nel mio giardino – confida - Anche per il 2024 una buona parte di queste opere sono state realizzate con tanta fantasia, una buona dose di inventiva e materiale di scarto, o riciclato. Non vedo l'ora di festeggiare in allegria la notte di Halloween, da sempre la mia festività preferita”.

Due anni fa, infatti, la giovane biellese ha avuto l'idea di trasformare letteralmente la propria abitazione in una fantasiosa casa degli orrori per condividere la sua passione per “dolcetto o scherzetto” con altri amanti della nota festività. Anche quest'anno, le grandi protagoniste sono le zucche, posizionate qua e là, in tutta casa, all'esterno e in giardino. Di grosse, medie e piccole dimensioni: allegri, sorridenti, parlanti, illuminate con candele e altre soluzioni fai da te.

“Ma non solo – sottolinea Cernusco – Ci sono grosse novità come le finestre animate che proietteranno le sagome di spettri e fantasmi spaventosi. Se siete curiosi fate un salto la sera del 31 ottobre, in via Capitan G. Craveia 27, per festeggiare tutti assieme la festa di Halloween”.