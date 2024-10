Conferenza degli Amici Parkinsoniani Biellesi ODV a Vercelli.

Il 23 novembre si svolgerà a Vercelli, presso il Seminario in piazza Duomo 10, dalle ore 9 alle 13, il convegno “La ricerca sul Parkinson: con nuovi approcci nuove speranze?”, organizzato da Amici Parkinsoniani Biellesi ODV, sezione di Vercelli.

Il convegno proposto dall'Associazione mira ad aggiornare le conoscenze sul Parkinson, divulgando, con un linguaggio accessibile, le ricerche scientifiche attualmente portate avanti a livello accademico, con approcci innovativi e in differenti ambiti di studio. Sarà un'occasione per recepire le nuove prospettive come concreti passi verso prossimi traguardi diagnostici e terapeutici.