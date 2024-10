Nessun atto vandalico è avvenuto nella conca di Oropa, dove era stato denunciato nei giorni scorsi il furto del bronzo con l'effige della MOVM Grande Guerra dedicata al Capitano Costantino Crosa.

Come segnalato dal Santuario, il personale preposto ha raccolto da terra il manufatto che si era staccato dalla pietra a causa del maltempo. In attesa del pieno ripristino, è stato portato in un luogo sicuro affinché non andasse rovinato o rubato.