Auto contro guardrail in Super, traffico rallentato verso Cossato (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Traffico rallentato in Superstrada, all'altezza di Chiavazza, in direzione di Cossato, per un incidente autonomo. Stando alle prime informazioni raccolte, l'auto avrebbe urtato il guardrail posto a lato della carreggiata.

È successo intorno alle 9 di oggi, 29 ottobre: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della Polizia Locale, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.